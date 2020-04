Ex-prefeita lamenta insensibilidade do prefeito de Itaporanga

09/04/20 - 11:23:07

Este ano, a Semana Santa será diferente para diversas famílias carentes do município de Itaporanga D’Ajuda. É que, a antiga tradição católica não será mantida pela atual gestão. Na manhã desta quinta-feira, 09, a ex-prefeita de Itaporanga, Gracinha Garcez se manifestou em suas redes sociais e lamentou a atitude do prefeito Otávio Sobral. “Quero aqui lamentar e deixar o meu repúdio à insensibilidade do prefeito, que de forma desumana nada fez para garantir que as famílias carentes de Itaporanga D’Ajuda recebessem o kit alimentar da Semana Santa”, criticou a ex-prefeita.

Gracinha lembrou que a tradição da Semana Santa, em sua gestão, proporcionava segurança alimentar para centenas de famílias, quando distribuía cerca de 18 toneladas de peixe a cada ano, acompanhado do arroz e leite de coco.

Segundo a ex-prefeita, a única coisa que Otávio Sobral fez foi mandar abrir o mercado municipal para que as pessoas possam comprar o peixe. “Peço a Deus que dê forças, nesse momento, a todos os itaporanguenses que, em nossas gestões, estavam felizes com o peixe na mesa, mas no dia de hoje, amargam as consequências de um prefeito sem coração”, lamenta a ex-prefeita.

POR ASCOM/GRACINHA GARCEZ