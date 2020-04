Flexibilizar pode ser o remédio?

Diógenes Brayner – [email protected]

A pandemia provocada pelo coronavírus é uma realidade. O mundo está em alerta, mas as estatísticas não fazem referência aos números de mortos e afetados, com a dimensão geográfica do País em que os índices são alarmantes. Trezentas pessoas afetadas – por exemplo –, em povoado de uma pequena cidade de Sergipe, são muito mais alarmantes do que o mesmo número detectado em Aracaju. A proporcionalidade deve levar em consideração a disparidade territorial, em que abrange área por habitantes.

Sergipe não é uma ilha e também aparece no radar em que o coronavírus atua e provoca medo. Não dá para ignorar [por mais oposição que se declare] que houve um trabalho eficiente do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju para evitar a propagação acelerada do vírus. Os resultados são claros e a sensação é de controle moderado da situação, o que leva à cabeça de muita gente a ideia de que uma flexibilização no decreto que determina o isolamento social, proíbe aglomerações e fecha comércio seria aconselhável nesse momento.

Assim com os especialistas na área da saúde, os mestres na economia fazem previsões catastróficas em relação a uma depressão que também pode levar ao caos. Há quem diga que é melhor cuidar da saúde, que de uma provável pandemia econômica. Está certo! Os exagerados, que fazem coro com os pessimistas, agouram: “quem não morrer por causa do coronavírus, pode não escapar das consequencias de uma crise na economia, que também tem o poder de tirar vidas”. Não necessariamente nesse contexto, porque, com saúde, todos podem vencer qualquer outra crise, mesmo que o faça com dificuldade.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) a esse movimento. Mostra-se menos preocupado com a expansão do vírus e tem certeza que cumpre o dever de, como chefe de Estado, ter feito o que era melhor para proteger o sergipano. Muito provável que não mantenha a rigidez do decreto e reduza o rigor do que ele determina, depois de uma análise mais profunda, junto a técnicos da saúde. Mas não deve perder o controle das regras que limitam acessos e ofereçam segurança à população vulnerável, ou não, a ser contaminada no auê do retorno às ruas.

Os empresários também devem estar conscientes de suas responsabilidades em relação a funcionários e clientes. Se houver um crescimento nos índices da propagação, certamente a flexibilidade será trocada pelo retorno ao isolamento social e fechamento de tudo que fora cuidadosamente reaberto. O momento é de expectativa, tanto para empresários quanto para o Governo, já que os objetivos não se conflitam, porque são o de reabilitar à economia, sem causar danos à saúde.

Fora toda essa movimentação para liberação moderada da quarentena e funcionamento do comércio, a preocupação do Belivaldo Chagas, como a de todos os demais governadores do País, é com a arrecadação do Estado, incluindo o ICMS, FPE, royalties e outros recursos, para quitar dívidas, pagar folha de pessoal e a fornecedores. Será difícil e precisará de jogo de cintura suficiente para não retroagir nos passos que deu em um ano de administração.

A salvação são os recursos federais, principalmente o pagamento do que existe de dívida com os Estados, proveniente da Lei Kandir. Se isso acontecer, a situação ficará sob absoluto controle.

Sobre duodécimos

O Governo do Estado está em conversas com os demais poderes, em Sergipe, para reduzir em 10% o duodécimo que repassa todos os meses para manutenção.

*** Seria durante o tempo em que o Estado retome o equilíbrio financeiro deste período de pandemia do coronavírus.

*** A informação é que os presidentes dos dois outros poderes não criarão obstáculo.

Precisa brigar menos

Um deputado estadual [pediu off] disse ontem que a Assembleia Legislativa precisa brigar menos. Admitiu que alguns dos seus colegas aproveitam o momento para querer aparecer junto ao povo.

*** Vê necessidade de cada parlamentar ajudar o Estado no combate à pandemia do coronavírus e não aproveitar a ocasião para fazer política.

*** Classificou de “demagogia” a sugestão de corte nos salários dos deputados, porque “eles sabem que usam recursos próprios com a população”.

Todos estressados

Um empresário lojista disse ontem que “todo mundo está estressado e todos querendo trabalhar”. Sugere que haja abertura do comércio com horário reduzido.

*** – Não há motivos para os shoppings abrirem das 10 às 22 horas. Basta das 08 às 18 horas que é o suficiente, disse.

*** Acha que os lojistas devem ser obrigados a cuidar dos clientes e funcionários, com álcool em gel e local para lavar as mãos, além do controle da distância individual.

Sobre transporte

O empresário sugeriu também que os horários fossem diversificados, para evitar excessos nos transportes coletivos. Pede também que haja fiscalização severa da vigilância sanitária, para que se obedeça às medidas preventivas.

*** Considerou que Sergipe conseguiu bons resultados com a ação contra a expansão e acha natural que mantenha o alerta para que não haja proliferação.

Sobre mortes

A fonte é da área policial: “o número de mortes provocados em Sergipe pelo coronavírus não causa espanto e nem medo”. Foram quatro mortes até agora.

*** – Entretanto, só terça-feira, quatro pessoas foram assassinadas no Estado em um único momento.

Justiça vai liberando

Vejam isso: “as lojas da Cacau Show em Sergipe foram autorizadas, pelo Tribunal de Justiça, a funcionar normalmente, apesar do decreto.

*** A autorização decorreu depois que foi impetrado mandado de segurança solicitando a abertura.

DEM se expande

O DEM se expande para a disputa eleitoral de outubro em Sergipe. Nesta abertura de janela para troca de partido, quatro lideranças do interior se filiaram à sigla e serão candidatos à Prefeituras.

*** Foram eles: Elizabeth, em Gararu, que trocou o PSC; Danilo de Joaldo, de Itabaianinha, que era do MDB; Nino Barreto, que deixou o PSD, e Edson Cruz, que saiu do MDB. Todos trocaram seus partidos e filiaram-se ao DEM.

Nomes à Prefeituras

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, diz que o partido já soma oito pré-candidatos à Prefeituras do interior, mas espera ter de 17 a 20 nomes para prefeito e de 10 a 12 pré-candidatos a vice.

*** Recentemente, 55 novos nomes se filiaram ao DEM. Deles serão selecionados 36 para disputar a Câmara Municipal de Aracaju, entre homens e mulheres.

Auxílio Emergencial

O presidente municipal do PT de Aracaju, Jefferson Lima, criou rede de solidariedade e comunicação para localizar beneficiários que terão direito à renda básica de R$ 600 por três meses.

*** – Pessoas vulneráveis muitas vezes não têm acesso à informação e tecnologia necessárias para a inscrição no Cadastro da Caixa Econômica, disse Jefferson.

*** Em tempo: Jefferson é pré-candidato a vereador pelo PT em outubro.

Márcio bem animado

Em conversa por telefone com uma liderança política, o ex-deputado Márcio Macedo, disse que a sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju pelo PT está bem avaliada.

*** Informou que o ex-presidente Lula virá a Aracaju algumas vezes para fortalecer o seu nome junto ao eleitorado.

Rogério relator

O líder do PT, senador Rogério Carvalho foi o relator de projeto de lei 1128/20 do senador Omar Aziz, que trata de crédito para empresas pagarem os salários, com juros que variam de 0,5 a 1% /ano.

*** – Um importante projeto que assegura a manutenção de empregos dos brasileiros, disse.

Contramão do Brasil

Segundo Rogério Carvalho, o Governo não quis interagir na elaboração deste importante relatório para a votação do Projeto de Lei que garantia os empregos do povo brasileiro.

*** Projeto que ajudaria as empresas e protegeria o trabalhador: “Bolsonaro na contramão do Brasil”!

Abaixo do previsto

O presidente regional do Avante, Clóvis Silveira, disse ontem que não tem conhecimento científico na área, “mas a impressão que é que em Sergipe os números apontados do Coronavírus estão bem abaixo da previsão inicial”.

*** – Embora eu não tenha a menor ideia quais números seriam estes!

Bolsonaro é do contra

Em pronunciamento, o presidente Bolsonaro reforçou que objetivo principal do governo é proteger vidas, e se distancia de decisões tomadas por governadores.

*** Bolsonaro é contra orientação do seu próprio Ministério da Saúde.

*** Presidente ainda anunciou que, até sábado, país receberá matéria-prima para manter produção de cloroquina.

Um bom bate papo

Reduz o pânico – O pânico inicial sobre o coronavírus foi vencido pela conscientização da sociedade em se manter em quarentena.

Mais cuidado – Percebe-se maior tranqüilidade da população em Sergipe em relação ao vírus. Houve um trabalho bem coordenador da área da Saúde para conter a proliferação.

Liberar geral – Mas não dá para relaxar e deixar à vontade, porque o “liberar geral” é tudo que o vírus quer para se propagar com rapidez e fazer vítimas.

Cidades preocupam – Cidades do interior começam a preocupar o MPE em razão de aglomerados e festas que se realizam sem o cuidado para impedir expansão do vírus.

Luiz Felipe Pondé – “Quando artistas começam a aconselhar fiquem em casa você sabe que há algo de podre no reino da Dinamarca.”

Revista Fórum – Em pesquisa do Datafolha, 76% dos brasileiros responderam que saúde das pessoas é prioridade, mesmo que prejudique a economia.

Anna Flávia Schmitt – No meio de uma pandemia mundial, partidos políticos querem Fundão Eleitoral a todo custo! Essa gente não merece mais nenhum voto da população!

TV Cultura – O mundo chegou à marca de 1,5 milhão de casos confirmados da Covid-19. A doença já matou mais de 87 mil pessoas.

Decisão dos Estados – Durante pronunciamento à nação, Bolsonaro reconheceu a autonomia dos estados para decidir sobre isolamento e disse que ministros devem estar alinhados a ele.