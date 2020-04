MANOBRA DE BOLSONARO IMPEDE VOTAÇÃO DE PROJETO DE ROGÉRIO SOBRE SALÁRIO

09/04/20 - 20:28:49

O líder do PT no Senado Rogério Carvalho relatou proposta que concedia às empresas um empréstimos com juros que variam de 0,5 a 1 % ao ano para o pagamento dos salários dos trabalhadores durante a quarentena, numa contrapartida de preservação dos empregos.

Na quarta-feira (08), o governo Bolsonaro realizou uma manobra para impedir a votação do Projeto de Lei 1128/2020, que ajudaria empresários e garantiria o emprego dos brasileiros. Ficou de editar uma Medida Provisória que contemple o assunto mas sem qualquer prazo para ser enviada ao Congresso.

– Trabalhamos muito e sem apoio nenhum do governo federal para lermos o relatório ontem. Recebemos a informação que será editada uma Medida Provisória sem previsão de data. O que nos preocupa é a queda da economia que sofreremos, e novamente quem passa pagar a conta são os trabalhadores, lamentável”, disse o senador por Sergipe.

Rogério Carvalho, ainda explicou que a além dos juros, o setor privado teria acesso a carência e prazos facilitados para quitação da folha de pagamento no período de até três meses, devido o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

O senador sergipano também apresentou o projeto de lei 1707/2020, que garante o repasse aos estados e municípios pelo Governo Federal compensando a perda de arrecadação no ICMS e IPTU. Disse que prefeito e o governador são os mais próximos dos brasileiros e precisam ter condições para enfrentar essa crise.