Oposição de olho nos prefeitos

09/04/20 - 08:26:40

A vontade quase unânime dos prefeitos sergipanos em decretar estado de calamidade pública para enfrentar o Covid-19 despertou a curiosidade da oposição na Assembleia. Mesmo votando favoráveis à proposta, os deputados oposicionistas prometem ficar de olho nas futuras ações dos gestores, que agora poderão fazer compras e contratar serviços sem respeitar as devidas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, se controlados pela legislação, alguns prefeitos já metem as mãos pelos pés, imagine livres para gastar a “migué”. O deputado Samuel Carvalho (Cidadania), líder da oposição, apelou aos vereadores que fiscalizem com rigor os atos das Prefeituras e denunciem possíveis falcatruas. Ele está certo. Além das câmaras municipais, o povo também deve ficar atento, pois o dinheiro mal utilizado fará falta a quem realmente precisa. Portanto, fiquem de olho. Vixe!

É contra afrouxar

Pesquisa realizada em todos os bairros de Aracaju atestou que 72,6% da população concorda que o fechamento do comércio e o isolamento social são fundamentais para conter o coronavírus. Feita pela empresa Única Pesquisas, a consulta mostra que 40,8% dos entrevistados acreditam que o número de casos de Covid-19 tende a aumentar em Sergipe. A pesquisa ouviu autônomos, aposentados, desempregados, pensionistas e servidores públicos e empregados na iniciativa privada. Aff Maria!

Comida na mesa

E o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) está preocupado com a falta de comida nas mesas de milhares de sergipanos. Segundo ele, este problema pode ser amenizado se as prefeituras distribuírem com as famílias dos estudantes a merenda escolar não utilizada nesta época de coronavírus. Num país onde boa parte dos estudantes vai à escola pensando na comida, a suspensão das aulas contribuiu para aumentar a desnutrição. Não esqueçamos que a fome é uma péssima conselheira. Misericórdia!

Preserve a vida

Os empresários que insistem em abrir o comércio não dizem como conseguirão proteger os empregados e clientes do coronavírus. Também não aceitam ficar à frente do negócio, pois sabem que se fizerem isso estarão expando as próprias famílias à doença. Aliás, a maioria está preocupada é em faturar, mesmo que isso signifique a morte quase certa dos que ajudam a tocar o negócio. O trabalhador deve ter em mente que a vida é mais importante do que o emprego, por melhor que ele seja. Fique em casa!

Ajuda financeira

Os 24 deputados estaduais decidiram destinar R$ 12 milhões de suas emendas ao governo de Sergipe visando combater o coronavírus. Por sugestão do presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), cada parlamentar concordou em destinar R$ 500 mil a serem aplicados na área de saúde. “Nós deputados estamos preocupados com a pandemia e a realidade financeira de Sergipe”, afirma Luciano. Certíssimo!

Grana liberada

Uma boa notícia pra quem possui dinheiro na mão do governo federal. Uma Medida Provisória liberou o saque extraordinário de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS. O suplicante pode requerer a grana no período de 15 de junho a 31 de dezembro deste ano. De acordo com a MP, caberá à Caixa Econômica Federal definir os critérios e o cronograma dos novos saques. O governo também decidiu extinguir o fundo PIS-Pasep, que concentra recursos não sacados do abono salarial. Danôsse!

Sem multa

E o governo estadual retirou da pauta da Assembleia o projeto estabelecendo multa de R$ 5 mil para pessoas físicas e empresas que desrespeitarem o isolamento social. Não se sabe se a matéria será reapresentada na próxima sessão plenária, marcada para quarta-feira da semana que vem. Alguns deputados afirmam que o projeto é inconstitucional. Homem, será?

Luto

Morreu, nesta quinta-feira (9), Estácio Bahia Guimarães, empresário, escritor, poeta e jornalista. A família ainda não informou os locais do velório e do sepultamento. Ele nasceu Salvador (BA), a 9 de fevereiro de 1943. Sempre dedicado à escrita, Estácio Bahia era membro da Academia Sergipana de Letras e autor de livros como ‘Respingos’ e ‘Tecidos de Arco-Íris’. O intelectual deixa esposa, filhos, noras e genro. Parodiando o grande Machado de Assis: “Que a terra lhe seja leve”, amigo!

Ameaça de multa

A Petrobras tem 15 dias para explicar o processo de desmobilização da Planta de Gás Natural (PGN/Tecarmo), localizada na Praia de Atalaia, em Aracaju. Responsável pela notificação, a Administração Estadual do Meio Ambiente informou que se forem identificadas irregularidades na operação, a petrolífera poderá ser multada em até R$ 10 milhões. Visando economizar uma granazinha – coitada! – a Petrobras está transferindo as atividades do Tecarmo para Carmópolis. Ah, bom!

Tubulação imprestável

E a tubulação da adutora do Semiárido voltou a estourar, deixando milhares de sergipanos sem água tratada. Por mais que tente, a Deso não consegue manter aquela adutora em funcionamento por muito tempo. Além do elevado custo financeiro para recuperá-la constantemente, existe o prejuízo causado aos sertanejos, que nunca sabem por quantos dias terão água nas torneiras. Homem, vôte!

Publicado no jornal aracajuano O Serigy, em 17 de maio de 1941.