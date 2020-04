PC E PROCONS REALIZAM FISCALIZAÇÕES EM ARACAJU, PIRAMBU E SOCORRO

09/04/20 - 06:37:16

Estabelecimentos foram autuados após denúncias no aumento de preços

A Polícia Civil e os Proncons do estado e capital realizaram mais uma fez uma fiscalização para apurar denúncias de aumento de preços em quatro supermercados da capital na manhã desta quarta-feira, 8. Os estabelecimentos foram autuados e deverão entregar as notas fiscais de entrada e saída dos produtos que compõem a cesta básica.

Após análise das notas, as autoridades poderão avaliar, tecnicamente, se houve aumento exagerado nos preços dos produtos. Comprovado a irregularidade, poderá haver sanções administrativas e até criminais.

Pela manhã, o Procon Sergipe deu continuidade às medidas de distanciamento entre as pessoas em estabelecimentos comerciais e verificando denúncias de aumento abusivo de preços. Desta vez, as equipes da instituição estiveram na cidade de Pirambu. Já à tarde, a Polícia Civil e o Procon Sergipe fiscalizaram estabelecimento comerciais em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, verificando o aumento dos preços, principalmente, dos itens em cestas básicas.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, destacou que toda a população precisa colaborar para a manutenção da saúde e combate ao Coronavírus. “Lembramos que é obrigação de todos buscar implementar mecanismos que minimizem a disseminação e contágio pelo vírus”, ressaltou.

O Procon Sergipe segue à disposição da sociedade durante essa fase de isolamento social. O consumidor pode entrar em contato com pelo telefone (79) 3211-3383, ou pelo e-mail [email protected] Em decorrência da pandemia do Coronavírus, todos os atendimentos serão feitos pelo telefone ou online. A Polícia CIvil continua à disposição pelo Disque Denúncia 181.

Fonte e foto SSP