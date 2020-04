PM DE SERGOPE DIZ QUE MILITAR DIAGNOSTICADO COM COVID-19 RECEBEU ALTA

09/04/20 - 07:21:15

O comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe emitiu uma nota nesta quarta-feira (08) informando que o militar diagnosticado com coronavírus e hospitalizado, na última quinta-feira (2), em uma unidade de saúde particular de Aracaju, recebeu alta médica após tratamento e se recuperar da COVID-19.

A nota ressalta que a corporação continua atenta e vem adotando medidas para proteção dos policiais militares que no serviço para proteger a sociedade.

Veja a nota na íntegra

O comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público confirmar que um policial militar encontra-se hospitalizado, pois apresentou dores nos rins e febre. O médico que atendeu verificou que ele está no grupo de risco, haja vista ter problemas renais. O mesmo foi submetido ao exame, o qual deu resultado positivo para o COVID-19.

O policial militar, que não trabalha no serviço de rua, está isolado com estado clínico estável, não apresentando nenhuma alteração. O oficial médico da Policia Militar, capitão Lenyck, esteve no hospital Primavera para fazer o acompanhamento e dar todo suporte ao nosso companheiro.

O comando da Polícia Militar após consulta ao comitê médico, neste primeiro momento determinou medidas a serem adotadas para que todas as equipes que tiveram contato com o militar infectado fossem afastados das suas funções, a fim de cumprir a quarentena, os quais serão devidamente assistidos pelo comitê médico da Polícia Militar. Reforçamos a todos a importância da higienização principalmente das mãos e proteção do rosto, além do uso dos EPI’ s que são distribuídos pela Corporação!