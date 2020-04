SergipeTec entrega máscaras de proteção em 3D para prevenção ao Coronavírus

09/04/20 - 05:28:04

As máscaras serão distribuídas gratuitamente nas Secretarias de Saúde do Estado de Sergipe e de Aracaju, nos Hospitais Universitários de Aracaju e de Lagarto e no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória

Engajado no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19), o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) entregou nesta quarta-feira (08), 50 máscaras para proteção facial do tipo “face shield” produzidas com impressoras 3D. Em parceria com outras instituições e voluntários integrantes do Projeto Cuid4r, o SergipeTec vem fornecendo componentes para a fabricação das máscaras, que devem ser distribuídas em unidades de saúde da capital e do interior, entre outras instituições.

As máscaras serão distribuídas gratuitamente nas Secretarias de Saúde do Estado de Sergipe e de Aracaju, nos Hospitais Universitários de Aracaju e de Lagarto e no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. O uso dos equipamentos é direcionado, principalmente, aos profissionais de saúde. Antes de chegarem aos seus destinos finais, todas as máscaras deverão ser asseadas e desinfectadas.

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, recebeu as máscaras e agradeceu a doação que, segundo ele, é uma demonstração de que há a soma de esforços para proteger não somente a sociedade, mas também os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. “Esse é um importante reforço que recebemos para que nossos profissionais enfrentem essa jornada mais seguros. Esse material recebido fará toda a diferença no trabalho executado por eles”, agradece Valberto de Oliveira.

Outra entidade beneficiada será o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses Luiz Bispo (IAPF), que deve receber 30 máscaras. “Estas iniciativas mostram que a comunidade sergipana está unida em combate ao COVID-19. O EPI é indispensável e este é um momento de mobilização e de ação”, afirma o diretor técnico do SergipeTec, Diego da Costa.

O Sesc também receberá algumas unidades das máscaras produzidas pelo SergipeTec. A entrega está prevista para esta quinta-feira (09). As máscaras cedidas ao Sesc serão utilizadas pelas equipes do Programa Mesa Brasil Sesc e do Núcleo de Odontologia. “Estamos somando esforços e fortalecendo nossa rede de solidariedade com a sociedade civil e entidades governamentais. Juntos iremos vencer essa fase difícil que o país está vivendo”, pontua a diretora regional, Aparecida Farias.

Sobre a ação

Utilizando impressoras 3D, o Parque Tecnológico está produzindo as testeiras das máscaras, consideradas a parte principal deste Equipamento de Proteção Individual (EPI). A máscara é formada ainda por uma tela de acetato e um elástico para encaixe na testa. Juntamente ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), o SergipeTec também vem produzindo e cortando em quantidade as telas em acetato.

Além do SergipeTec e do IFS, participam do Projeto Cuid4r a Universidade Federal de Sergipe (UFS), entidades privadas e voluntários individuais. O intuito das organizações é produzir e entregar 4.600 máscaras completas. Dessas, ao menos 350 deverão contar com as testeiras impressas pelo Parque Tecnológico.

Fonte e foto SES