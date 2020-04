André Moura faz saudação aos novos filiados do PSC no município de Lagarto

10/04/20 - 08:10:42

Mesmo exercendo o cargo de secretário da Casa Civil do governo do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal André Moura não deixou de fazer uma saudação especial aos novos filiados do PSC, em Lagarto, que estão compondo o agrupamento politicamente liderado pelo ex-prefeito Valmir e pelo deputado estadual Ibrain Monteiro.

André Moura gravou um vídeo do Rio de Janeiro, quando também exalta a força de Valmir e Ibrain. “Tenho que fazer uma saudação especial para o sempre líder e eterno prefeito Valmir Monteiro, por quem eu nutro gratidão e a esta jovem liderança que surge que é o deputado Ibrain. Fico feliz e gostaria de poder abraçar os novos amigos que se somam ao PSC 20 de Lagarto”.

Em seguida, André agradeceu a confiança de todos por acreditarem no projeto político da legenda e conclamou os novos filiados a se somarem no projeto de reconstrução de Lagarto, após um volume de recursos históricos viabilizados para o município enquanto exercia mandato no Congresso Nacional.

“Muitas das obras que são realizadas hoje em Lagarto foram conquistas do nosso mandato, sempre atendendo aos pleitos do prefeito Valmir e do deputado Ibrain Monteiro. Mesmo sem dizerem quem viabilizou os recursos, o povo da cidade sabe e as pessoas estão vendo seus sonhos se transformarem em realidade”, completou.

Por fim, André Moura mandou um recado para os novos filiados do PSC. “Chegará a hora da verdadeira mudança, daquilo que o povo quer! Obrigado a todos que se somaram nesta corrente para fazer Lagarto ser feliz de novo! Está muito próximo e vamos em frente!”.

Ibrain Monteiro

“Quero agradecer as palavras de ânimo do nosso líder André Moura que gravou um vídeo, lá do Rio de Janeiro, bastante animado com as adesões que nos conquistamos para o PSC de Lagarto. É muito bem sentir o reconhecimento dele pelo apoio de meu pai e quero dizer que o sentimento é recíproco e nós também não temos palavras para medir nossa gratidão por tudo o que André já fez e faz pelo nosso município. O nosso time está pronto e na hora certa mostrará sua força”, agradece o deputado estadual Ibrain Monteiro.

Da Assessoria de Imprensa