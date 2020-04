Brasil registra 17.857 casos de coronavírus e 941 mortes

10/04/20 - 08:41:56

Foram 1.930 novas confirmações em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte das notificações da lista nacional e apenas Tocantins não tem óbito pela doença no país

Subiu para 17.857 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.930 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 941. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h desta quinta-feira (9).

A maior parte das notificações da lista nacional está em São Paulo, com 7.480 casos confirmados e 496 mortes. Apenas o estado de Tocantins não tem, até o momento, óbito pela doença, mas também registrou casos confirmados, assim como todos os demais estados brasileiros. A região Sudeste é a localidade com mais casos confirmados (10.624), seguido pelo Nordeste, com 3.242.

HOSPITALIZAÇÕES E GRUPOS DE RISCO

Do total de casos, 3.871 (12%) estão em estado grave, necessitando de internação em hospitais de referência em todo o Brasil. Atualmente, dos 941 óbitos confirmados, 78% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e, 74% do total das vítimas, apresentavam pelo menos um fator de risco.

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Da Agência Saúde