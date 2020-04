Câmara de São Cristóvão destinará parte do duodécimo para enfrentamento covid-19

10/04/20 - 07:32:16

A Câmara Municipal de São Cristóvão realizou na quarta-feira (08) sessão ordinária deliberativa para apreciação de matérias importantes ao andamento do município. A reunião aconteceu obedecendo as normas de segurança, com o uso de máscaras e distanciamento mínimo entre as pessoas.

Dentre as matérias deliberadas, foi aprovado por unanimidade projeto de lei que adota medidas de políticas públicas para enfrentamento da Covid-19 com a contratação de profissionais de saúde e outros serviços essenciais enquanto durar o estado de calamidade pública decretado em São Cristóvão.

Também foram votados e aprovados projeto de lei de autoria do Executivo com regras para reducao salarial de servidores públicos comissionados municipais e um projeto de resolução da Câmara que autoriza o Poder Legislativo a realizar sessões virtuais remotas enquanto perdurar o período de combate ao coronavírus.

“De forma a garantir toda a segurança aos servidores e aos vereadores cumprindo todos as exigências do decreto governamental”, explicou o presidente da Casa, Paulo Junior.

RECURSOS CONTRA O CORONAVÍRUS

Os vereadores também aprovaram, de forma unânime, requerimentos sugerindo a utilização do saldo remanescente de R$ 275 mil do duodécimo referente ao ano de 2019 em ações de combate ao coronavírus e aquisição de cestas básicas para as famílias carentes de São Cristóvão. “Anteriormente seria destinado à reforma de duas praças”, disse Paulo Júnior.

O chefe do Legislativo Municipal anunciou que o saldo referente aos meses de abril e maio, que não comprometerem o andamento dos trabalhos, serão devolvidos aos cofres da Prefeitura. “Estamos fazendo nossa parte para minimizar os efeitos do coronavírus. Juntos vamos vencer essa pandemia”, concluiu.

POR ASCOM/CMSC