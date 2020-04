EDVALDO NOGUEIRA PARTICIPA DE VIDEOCONFERÊNCIA COM MINISTRA DA AGRICULTURA

10/04/20 - 08:50:39

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na tarde desta quinta-feira, 9, de videoconferência com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa. Solicitada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a reunião discutiu o abastecimento de alimentos e produtos nas cidades diante da pandemia do coronavírus. Tereza Cristina informou que o Ministério tem dado todas as orientações às cadeias produtivas, no que diz respeito ao distanciamento social e à higienização, e que não há risco de desabastecimento.

“Tivemos uma reunião muito positiva com a ministra. Expusemos como as prefeituras estão atuando no sentido de manter o distanciamento social, ao mesmo tempo em que asseguramos o abastecimento ao cidadão. A ministra garantiu que não há risco de desabastecimento e que os setores produtivos, essenciais ao país, continuam trabalhando para que o alimento continue chegando ao consumidor”, afirmou Edvaldo.

A ministra se colocou à disposição dos prefeitos e afirmou que “as pessoas não precisam correr para os supermercados, pois o abastecimento está garantido”. “Estou muito tranquila em relação a isso. As cadeias produtivas estão funcionando bem”, disse.

Participaram da videoconferência o prefeito de Campinas (SP) e presidente da FNP, Jonas Donizette; o prefeito de Teresina (PI), Firmino Filho; o prefeito de Macapá (AP), Clécio Luís, e o prefeito de Uberaba (MG), Paulo Piau. Os secretários Jeferson Passos (Finanças) e Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos) acompanharam o prefeito Edvaldo na videoconferência.

Foto Ana Licia Menezes