ENERGISA SERGIPE FAZ DOAÇÃO DE MÁSCARAS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

10/04/20 - 09:50:07

Sensível às dificuldades que as instituições de saúde estão enfrentando em adquirir equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais da saúde, a Energisa Sergipe acaba de fazer a doação de 300 máscaras ao Hospital de Cirurgia e 300 ao Ipesaúde.

As máscaras, da classe PFF2, são respiradores descartáveis com válvula de exalação que aumentam a eficiência na filtragem das partículas, visando a proteção das vias respiratórias do usuário.

O Diretor do Ipesaúde, Dr. Christian Oliveira, explica que as máscaras serão utilizadas pelos profissionais que lidam diretamente com os pacientes no Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde e no Centro de Tratamento para Síndromes Gripais, que será inaugurado na próxima terça-feira. “Estamos muito gratos à Energisa. Este era um item crítico que estava limitando nosso funcionamento e essa doação dará um fôlego muito importante para o andamento desse centro. Nós estávamos com muita dificuldade de encontrar no mercado, a previsão de chegada era dia 20 de abril e agora vamos poder antecipar isso”, conclui.

Da assessoria