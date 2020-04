Igreja Quadrangular promove lives especiais para a Páscoa

10/04/20 - 07:42:58

O marcante período para os cristãos da Semana Santa será celebrado mesmo em quarentena. A Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe preparou uma programação para a Sexta-feira da Paixão de Cristo e para o Domingo de Páscoa.

Na sexta, dia 10, às 18h, acontecerá a Live “Adoração do Sermão do Monte – Ninguém pode parar o céu”, com participação de Ministérios de Louvor, os cantores Lucas e Laressa Abreu e a ministração com o Pastor Luiz Antonio. A Live do Sermão será transmitida direto da IEQ Jardins, com recursos de som e iluminação, para todas as redes sociais da Igreja: Instagram @ieqjardins, YouTube Igreja do Jardins e Facebook Quadrangular Jardins.

O Sermão do Monte, evento que já faz parte do calendário do Turismo do Estado na Semana Santa, foi cancelado quando se iniciou a quarentena de combate ao Covid-19. Mas a Live promete marcar a noite dos telespectadores com uma mensagem de esperança e amor.

Domingo de Páscoa

Já no dia 12, todas as IEQ’S (111 igrejas por todo Sergipe) estarão realizando Lives especiais do Domingo de Páscoa. Na IEQ Jardins acontecerá o Culto Online da Santa Ceia do Senhor, às 10h e 17h, e durante o dia, das 8h às 16h, o Drive Thru da Solidariedade no estacionamento da Igreja.

Apenas de carro, as pessoas são convidadas a irem fazer doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, que serão destinados a famílias carentes, especialmente àquelas que já estão sentindo os efeitos do momento de recessão econômica. Seguindo todas as medidas de prevenção e segurança, inclusive com a orientação das autoridades responsáveis, a Igreja pretende mobilizar pessoas a terem um domingo repleto de solidariedade e gratidão mesmo que à distância.

Fonte: Assessoria de Imprensa