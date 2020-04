Maida.health usa inteligência artificial para desenvolver plataforma de Triagem de Casos de Covid-19

10/04/20 - 08:01:28

Por meio de parceria com o Ministério da Saúde, a Maida.Health, empresa do Sistema Hapvida, desenvolveu plataforma que vai auxiliar na detecção de alterações causadas por coronavírus e criará um banco de exames de imagens para auxiliar no diagnóstico

Já imaginou, em qualquer lugar do Brasil, os profissionais terem, por meio de imagens, suporte para identificar casos de Covid-19? Em parceria com o Ministério da Saúde, a Maida.health, uma empresa do Sistema Hapvida, desenvolveu a plataforma Covid-19.maida.health, que torna isso possível. A Inteligência Artificial, desenvolvida pela empresa, vai realizar a triagem dos casos de pacientes suspeitos de Covid-19, a partir de exames de imagens de raio-x e tomografia computadorizada de tórax. A plataforma é gratuita, está disponível 24h por dia, 7 dias por semana e vai dar suporte clínico aos profissionais de saúde na identificação de casos da doença.

Na plataforma, os profissionais de saúde também poderão contribuir com o banco de imagens, registrando novos casos e ajudando a orientar mais profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O endereço é: https://covid-19.maida.health/entrar. Projetos como o Covid-19.maida.health estão em consonância com o propósito da empresa em promover o acesso à saúde por meio da inovação. Faz parte do DNA da empresa a atenção às pessoas, especialmente nesse momento tão difícil de pandemia global.

“O uso de exames de imagem, tais como o Raio X e a Tomografia Computadorizada, pode ser um grande aliado na identificação de casos do Covid-19. Os aparelhos para tais exames estão difundidos no Brasil inteiro e aptos para serem usados, além de terem um baixo custo por exame, especialmente o Raio X. Atualmente, estamos vendo uma elevação na quantidade de exames para detecção do Covid-19. Só que o teste PCR, que é o mais preciso, ainda está escasso e demorando muito a ter resultado em algumas regiões. Por conta disso, criamos essa alternativa de análise, que usa como base exames de imagem para fins de triagem do Covid-19. Ao se avaliar uma imagem, é possível dizer se o caso em questão parece com o Covid ou não. Isso pode ajudar na condução de tratamentos”, resume Pedro Santos Neto, líder de Pesquisa e Desenvolvimento da Maida.health

A Inteligência Artificial está presente em outros projetos desenvolvidos pela Maida.health, como o Octopus, solução de Inteligência Artificial e Crowdsourcing, que permite que o plano de saúde emita respostas automáticas a solicitações requeridas pelos clientes sob supervisão médica. A Maida.health foi a primeira empresa brasileira a realizar regulação médica por Inteligência Artificial em medicina de grupo, o fato aconteceu em janeiro de 2020 no Sistema Hapvida

Sobre a Maida.health

Maida.health é a holding do Sistema Hapvida composta pelas empresas Infoway e Haptech. Em 2019, as duas healthtechs, ambas com mais de 20 anos de experiência, somaram riquezas de dados, inovação e capacidade de gestão para oferecer soluções para planos de saúde, Inteligência Artificial e telemedicina. O propósito da Maida.health é promover acesso à saúde por meio da inovação.

Atualmente, faz apoio à gestão de aproximadamente 7 milhões de vidas e está presente em 18 estados e no Distrito Federal com, aproximadamente, 500 colaboradores.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 179 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

