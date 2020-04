SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO REMOTO PASSA SER OFERTADO DE SEGUNDA A SÁBADO

10/04/20 - 08:57:45

Na última segunda-feira (6), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), passou a ofertar o Serviço de Apoio Psicológico Remoto. Inicialmente disponível de segunda a sexta-feira, a grande necessidade da população em busca de apoio psicossocial nesse momento de quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus fez a SMS ampliar seu atendimento para os sábados, das 8h às 20h, inclusive no feriado da Semana Santa.

No segundo dia de funcionamento do serviço foram recebidas mais de 170 ligações. O número elevado de buscas demonstra a necessidade que as pessoas têm de manter, nesse momento, a saúde mental e o bem-estar.

“Nos finais de semana e nos feriados a maioria das pessoas costumavam sair de casa ou viajar para encontrar a família ou se reunir com os amigos. Atualmente, no entanto, elas não podem fazer mais isso em razão da quarentena. Então é nesse momento que a pessoa tem uma sensação maior de impotência e de angústia, ambas causadas pelo distanciamento social, pois o direito de ir vir foi cerceado para preservar a vida de todos. Daí a necessidade de prestar apoio psicológico também aos sábados e aos feriados”, justifica a coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico Remoto, Chenya Coutinho.

“A gestão municipal está empenhada em manter e ampliar os serviços de atendimento psicossocial à distância, e mesmo nesse período de crise a Secretaria Municipal da Saúde está inovando ao ofertar serviços remotos”, completa Chenya Coutinho.

Serviço de Apoio Psicológico Remoto

O Serviço de Apoio Psicológico Remoto funciona mediante contato telefônico – (79) 3304-3599. Ao ligar, o cidadão tem sua chamada repassada via aplicativo para os psicólogos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (REAP). São disponibilizados, no total, 34 profissionais, sendo 17 no turno da manhã (das 08h às 14h) e 17 no turno da tarde (das 14h às 20h), de segunda a sábado.

“Os residentes do curso de psicologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) se somaram ao nosso grupo de profissionais e também vão atender à população aos sábados”, destaca a coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico Remoto, Chenya Coutinho.

AAN