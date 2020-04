DOIS HOMENS MORREM APÓS TROCA DE TIROS COM POLICIAIS EM SIMÃO DIAS

11/04/20 - 06:58:58

Uma denúncia de tráfico de drogas no Povoado Lagoa Seca, terminou com a morte de dois homens, durante troca de tiros com policiais militares do 7º BPM, nesta sexta-feira (10).

O fato dói registrado após os policiais militares do 7º Batalhão, abordarem um veículo ônix prata que transitava pelo centro de Lagarto. Dois ocupantes do carro foram presos por tráfico de drogas.

A dupla que reside em Aracaju, informou aos militares que estavam transportando drogas para a cidade de Simão Dias. Em seguida, eles informaram o local onde seria realizada a entrega das drogas, na cidade de Simão Dias.

De posse da informação, os policiais foram até o local para prender os outros traficantes, porém no local foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e dois homens foram baleados e um policial também foi atingido.

Eles foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram e morreram. Já o militar atingido, foi socorrido e não corre risco de morte.