EX-DEPUTADOS JAIRO DE GLÓRIA E HELENO SILVA PREOCUPADOS COM PRODUTORES DE LEITE

11/04/20 - 08:44:10

O ex-deputado estadual Jairo de Gloria, usou as redes sociais para expressar a sua preocupação com os produtores de leite do estado, por conta dos problemas que estão enfrentando com a pandemia.

As informações são de que os produtores de leite, e principalmente os pequenos, estão enfrentando sérios problemas, já que não tem para quem vender. “Isso é muito preocupante. Nos produtores estão sendo obrigados a jogarem fora todo o leite que produzem e com isso, começam a passar dificuldades. Estamos vendo que até o momento, os governantes ainda não se posicionaram sobre a situação”, disse Jairo de Glória.

O ex-deputado federal Heleno Silva, também mostrou preocupação e disse apoiar a luta de Jairo, no sentido de solicitar apoio para a classe produtora. “Estamos preocupados e que vemos até o momento, é que ninguém se pronunciou sobre o caso. Fiquei muito feliz a tomar conhecimento que o ex-deputado Jairo esteja preocupado. Por conta disso, estaremos neste sábado, 11, estaremos abordando o assunto em nosso programa, Espaço Sertanejo”, informou Heleno.

Munir Darrage