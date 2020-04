Homem morre após ser atacado e mordido por porco em povoado no município Aquidabã

Um homem identificado como Ronaldo, 38 anos, morreu na noite desta sexta-feira (10) após ser atacado por um porco.

As informações são de que o fato ocorreu por volta das 20 horas, em um sítio localizado no povoado Lagoinhas, no município de Aquidabã, no momento em que a vitima alimentava o animal.

A mordida do porto acabou atingindo a artéria femural, o que provocou muito sargramento. Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar do município e em seguida encaminhado para o Hospital Regional de Própria, porém ele não resistiu e morreu.

Com informações do blog de Genison Balbino