MÉDICA QUE ATENDE NO HOSPITAL DE SOCORRO ATESTA POSITIVO PARA O CORONAVÍRUS

11/04/20 - 10:04:02

Uma médica que trabalha no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro, testou positivo para a Covid-19.

As informações passadas pela assessoria da Secretaria de Saúde são de que antes do plantão, a médica apresentou sintomas de pacientes como rinite, tosse, dor de cabeça, congestão nasal, mas que não sabia que estava com a doença.

Em nota, a direção do hospital informou que “assim que a médica informou que estava com o coronavirus, durante o plantão dela, foram adotadas medidas de controle e minimização do risco de contágio, além do afastamento da médica de suas funções e de comunicar o fato às autoridades de vigilância sanitária”.