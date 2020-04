Prefeitura de Rosário distribui quatro mil kits de alimentos para a Semana Santa

11/04/20 - 08:04:18

A Prefeitura de Rosário do Catete demonstrou, em mais uma ação, que continua cuidando das pessoas. A exemplo do que fez na distribuição das cestas básicas do Programa Boa Mesa, na quarta-feira, 8, nessa quinta-feira, 9, ela distribuiu oito mil quilos de peixe, sem aglomerações, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde(OMS) para o combate a Pandemia do Coronavírus(Covid-19).

As oito toneladas de pescado foram transformadas em quatro mil kits da Semana Santa, cada um contendo dois quilos de peixe, um de arroz e leite de coco para preparar a moqueca.

Para cumprir as normas preventivas a Covid-19, o prefeito Vino Barreto preparou com a Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social(Semades), e o apoio de outras secretarias municipais, uma logística que viabilizou a entrega dos kits nas residências das famílias beneficiadas na sede do município e no Povoado Siririzinho.

Sara Maria dos Santos, mãe de três filhos e moradora no Conjunto do Mutirão, gostou do kit da Semana Santa e aprovou a forma de entrega: “Achei muito bom, pois muita gente precisa do peixe para a Semana Santa”.

A dona de casa Hádina Rodrigues, mãe de dois filhos e também moradora do Mutirão, resumiu o contentamento dela com a expressão: “Está tudo 100 por cento, ótimo!”.

A atividade foi finalizada às 2h30 da manhã, no Conjunto Otacílio Vieira de Melo. Todos os kits foram entregues em domicílio, com o apoio direto da maioria das secretarias municipais, como a da Comunicação Social, da Ordem Pública, da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Gabinete e demais colaboradores.

Fonte e foto assessoria