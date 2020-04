Prefeitura de Telha realiza entrega do peixe da Semana Santa

11/04/20 - 07:58:14

A Prefeitura de Telha realizou nesta quinta-feira (09) a tradicional entrega do peixe da Semana Santa. Centenas de famílias cadastradas pela Secretaria de Assistência Social do município receberam uma cesta com peixe, arroz e leite de coco.

Devido à pandemia de Coronavírus, neste ano, a entrega das cestas foi realizada de porta em porta. “Seguindo todos os cuidados e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), no sentido de evitar aglomerações, as entregas foram feitas em domicílio (porta a porta). Além da entrega das cestas, orientamos a população a permanecerem em suas casas”, comentou o secretário de Assistência Social, Del Dias.

TDantas Comunicação