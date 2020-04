SARGENTO QUE FOI CURADO DO CORONAVÍRUS DIZ QUE “EU VI A MORTE NA MINHA FRENTE”

11/04/20 - 09:57:55

O sargento da policia militar, Guadalupe, que foi atestado positivo com coronavírus, e que recebeu alta na última quarta-feira (08), fez um desabafo durante entrevista que concedeu ao radialista Fábio Henrique, no programa Balanço Geral, ao afirmar que “eu vi a morte na minha frente”, disse o militar que já se encontra em casa se recuperando.

O militar fez um relato do tempo em que esteve internado no Hospital Primavera onde foi tratado e se recuperou. Guadalupe lembrou da recomendação feitas pelas autoridades para que as pessoas se mantenham em casa, longe de aglomerações. “Se você quer colocar em risco sua vida, o problema é seu, mas você não pode colocar em risco a vida de seus parentes, de seus amigo e das pessoas”, disse Guadalupe.

O sargento, emocionado, afirmou que “o preço é alto e o custo é a vida”, explicando sobre os riscos de aglomerações e aproveitou para pedir para que os policiais sejam protegidos para que não se contaminem e lembrou que, quando saem para as ruas, colocam em riscos as próprias vidas para salvar a do cidadão.

Ao final, o sargento Guadalupe agradeceu ao atendimento que recebeu no Primavera, a quem ele classificou como nova família, à família e aos amigos.