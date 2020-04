SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO: CIOSP RECEBE MAIS DE 400 DENÚNCIAS DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM

11/04/20 - 07:45:53

O número de pessoas que continuam desrespeitando o decreto governamental, continua crescendo por conta de movimentos na rua.

Nesta sexta-feira da Paixão (10) o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) recebeu 503 denúncias no período das 7h às 17h.

As informações passadas pela coordenação do Ciosp são de que foram 415 denúncias por perturbação de sossego e descumprimento dos decretos governamentais, relacionado ao isolamento social.

Duas pessoas, uma no Bairro Coroa do Meio e outra no Povoado São José (Mosqueiro), assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Equipamentos de som foram apreendidos.