VEREADOR É BALEADO DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

11/04/20 - 06:27:14

O vereador da município de São Cristóvão, Vanderlan Novais (MDB), conhecido como “Vanderlan Nego”, 44 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrido na noite desta sexta-feira (10).

As informações são de Vanderlan estaria conversando com um amigo nas proximidades da casa da mãe, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta que se aproximaram e um dedes, de arma em punho, anunciou o assalto. Vanderlan tentou fugir do local mas acabou baleado no pé.

O vereador foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde foi atendido e em seguida liberado e não corre risco de morte.

Os marginais fugiram tomando rumo ignorado e até o momento ninguém foi preso.

Foto arquivo CMSC