APROVADOS COBRAM DO PREFEITO DE LOURDES, A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

12/04/20 - 09:14:35

Os aprovados do concurso público do município de Nossa Senhora de Lourdes, estão cobrando um posicionamento do prefeito sobre a data da homologação.

Neste sábado (11), os aprovados usaram as redes sociais para cobrar do prefeito Fábio Silva Andrade, uma posição de quando será feita a homologação.

As informações são de que eles estão há dias solicitando um posicionamento do prefeito quanto a homologação, pois o concurso foi finalizado no dia 19/02/2020, e até o momento a homologação não saiu.

Eles afirmam que “já foram feitas inúmeras denúncias ao Ministério Público, solicitando agilidade. Também contamos com o compromisso e bom senso do prefeito para esclarecer esses fatos”.