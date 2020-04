Ezequiel Leite doa álcool líquido 70% para órgãos públicos e hospitais

12/04/20 - 07:30:34

Sócio da Usina Iolando Leite LTDA, sediada no município de Capela, o empresário Ezequiel Leite, abraçou a causa do combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e promoveu mais algumas doações de frascos de álcool líquido 70%.

Conhecido produtor de álcool da região, Ezequiel e a esposa Sônia Penalva inicialmente doaram 200 frascos para o Hospital Filantrópico de Capela. Mas os gestos solidários não pararam por aí e se espalharam pelo Estado de Sergipe.

Dentro de suas limitações, o empresário já fez doações para o Hospital do município de Itabaianinha; para a Prefeitura Municipal de Estância; para o Corpo de Bombeiros também de Estância; para a Secretaria de Saúde do município de Ilha das Flores; e, mais recentemente, para a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

“Este não é o momento da gente pensar politicamente. Não se trata de cor partidária, se é aliado ou adversário. Estamos todos apreensivos com tantas vidas sendo ceifadas por este vírus e estamos destinando parte da nossa produção, tentando contribuir, fazer o bem. O momento é de união em defesa do povo sergipano”, enfatizou o empresário.

