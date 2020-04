Serviços da Emsurb estão disponíveis na plataforma digital AjuInteligente

12/04/20 - 08:53:48

Diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Aracaju vem adotando várias medidas que, neste período de distanciamento social, orientado pelos órgãos de saúde, possam evitar a transmissão da doença. Dentre elas, está o lançamento da plataforma AjuInteligente, que permite ao cidadão acessar, de sua residência, os serviços da administração municipal, usando apenas um computador ou dispositivo móvel.

Desta forma, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) passou a disponibilizar nesta ferramenta uma série de serviços que reduzem a necessidade de atendimento presencial. Os itens dispostos vão desde a solicitação de atividades dos setores operacionais da empresa a demandas de ordem administrativa.

“Neste momento, onde todas as diretrizes indicam para o caminho do isolamento social e da quarentena, é muito importante que a Emsurb disponibilize esse canal online de comunicação com a sociedade para que, através dos meios digitais, principalmente com o uso da ferramenta AjuInteligente, as pessoas tenham oportunidade de pleitear e requerer os serviços ofertados pela empresa, a partir de suas residências, escritórios, etc”, salienta o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Neste sentido, a empresa municipal orienta a população que necessita de algum atendimento do órgão que o faça por meio da plataforma digital, a partir da qual é possível acessar serviços, como aprovação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Declaração de Conformidade de Depósito de Lixo; limpeza de entulho em via pública; poda de árvores, dentre outros.

“No setor de arrecadação, por exemplo, o atendimento ao público permanece de segunda a sexta (8h às 12h e das 14h às 17h). Nele, os permissionários podem fazer a retirada de boletos, bem como renegociação de dívidas. A Emsurb também oferece a alternativa do envio do boleto por e-mail, e para isso a pessoa deve entrar em contato com o setor através do número 3021–9910”, acrescentou Luiz Roberto.

A Ouvidora da Emsurb suspendeu o atendimento presencial durante este período de quarentena. Para solicitar serviço, tirar dúvida, sugerir ou registrar alguma reclamação, o cidadão pode entrar em contato através do telefone 3021-9908, de segunda a sexta (8h às 12h e das 14h às 17h), ou ainda pelo e-mail [email protected] .

Já o recebimento de denúncias de situações relacionadas a publicidade irregular, está sendo feito por telefone no número 3021-9923.

Foto: Marcelle Cristinne