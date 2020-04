VEJA LISTA COM 20 CARGOS COM ALTA DEMANDA DURANTE PANDEMIA DE COVID-19

12/04/20 - 06:03:13

Posições estão ligadas a áreas da saúde, logística, comércio, atendimento ao cliente e telemarketing.

Com a pandemia global de Covid-19, muitos profissionais temem perder o emprego ou enfrentam dificuldades para encontrar um novo trabalho. No entanto, muitas posições estão com abertura de vagas neste momento de incertezas.

O Glassdoor, plataforma de soluções em recrutamento, identificou 20 delas, com base no número de novas vagas publicadas na plataforma. Os números traduzem a elevada demanda por cargos ligados à área da saúde, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório.

É uma boa hora para procurar emprego? Veja áreas que estão contratando e mudanças nas seleções

Com isolamento, veja alternativas para trabalho remoto

Veja vagas de emprego pelo país

Os setores de logística e comércio também aparecem na lista, bem como trabalhos que podem ser realizados de maneira remota, como atendimento ao cliente e telemarketing. Com diversas cidades cumprindo quarentena, também cresceu a demanda por entregadores e motoboys.

Veja cargos e vagas e os respectivos links com as informações:

Médico – 12.514

Atendimento ao Cliente – 9.815

Enfermeiro – 2.120

Técnico de Enfermagem – 1.506

Auxiliar de Logística – 1.192

Farmacêutico – 963

Operador de Caixa de Loja – 919

Estoquista – 844

Operador de Telemarketing – 829

Auxiliar de Enfermagem – 829

Analista de Logística – 792

Assistente de Logística – 533

Técnico de Laboratório – 464

Líder de Logística – 432

Operador de Loja – 332

Supervisor de Logística – 235

Entregador – 219

Repositor de mercadorias – 149

Psicólogo Organizacional – 134

Motoboy – 128

Fonte G1

Leia matéria completa https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/04/09/veja-lista-com-20-cargos-com-alta-demanda-durante-pandemia-de-covid-19.ghtml