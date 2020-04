A limpeza geral dos ônibus foi intensificada, informa Setransp

13/04/20 - 15:06:58

As medidas de prevenção em combate ao Coronavírus não podem parar! Vamos vencer essa luta juntos, mas para isso é importante estar atento às orientações de prevenção. Colaboradores das empresas de ônibus estão nos terminais lembrando a todos dos cuidados essenciais: como manter o distanciamento de dois metros nas filas de embarque e nos pontos de parada, e evitar ultrapassar a lotação máxima determinada para esse momento de apenas pessoas sentadas nos ônibus.

A limpeza geral dos ônibus foi intensificada e nos horários de repouso, nos terminais, eles também passam por higienização. Porém, você não pode esquecer de sempre lavar bem as mãos com água e sabão e, se possível, andar com álcool em gel para reforçar a higienização. Evite sair de casa, mas se precisar ir à luta, especialmente, profissionais da saúde, da segurança e do setor alimentício, conte com o transporte público coletivo respeitando todas as medidas de prevenção. Cuide-se e tenha esperança de que logo esse momento passará!

Esse foi mais um Minuto Mobilidade Urbana!

Da assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju