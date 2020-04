Escalas de horários possibilitam caminhadas e corridas em condomínios

13/04/20 - 16:34:30

É preciso revezamento entre os condôminos e respeitar a distância de dois metros entre os praticantes

Por: Suzy Guimarães

As caminhadas e corridas ao ar livre, durante o período de quarentena, podem ser praticadas por pessoas que residem em condomínios fechados, em regime de revezamento. O ideal é optar por horários em que as áreas abertas estejam vazias ou constituir pequenos grupos com escalas, desde que seja possível manter a distância de dois metros de um indivíduo para outro. Ao retornar para casa, o praticante deve retirar os calçados e higienizar o solado do tênis, com água e sabão, em uma pia ou lavanderia.

“Mantendo a distância de outras pessoas e não tendo contato com superfícies contaminadas, não existem riscos. É preciso evitar tocar objetos fora de casa como maçanetas, corrimão, etc, porque pode haver a contaminação por essas vias”, alerta o coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Kleilson Ricardo de Albuquerque.

Ele observa que manter a higiene é muito importante. “Diante de uma pandemia, além da orientação de evitar as ruas, se alguém precisar realizar algum exercício físico, mesmo nos condomínios é aconselhável tomar uma série de cuidados como higienizar o calçado, lavar as roupas e tomar banho, assim que chegar em casa”, reforça o professor.

O educador atenta, também, que não é bom utilizar aparelhos de ginástica que sejam compartilhados, como barras ou pranchas para abdominais. “A higienização do aparelho teria de ser feita a cada pessoa que o utilizasse e não bastaria umas gotas de álcool gel para desinfetar a superfície. Nesse sentido, as corridas e caminhadas são menos problemáticas desde que não sejam realizadas em locais que ocorrem aglomerações. Outros exercícios que dependem de toques e apoio em objetos, devem ser praticados dentro de casa”, orienta o professor.

Foto ilustração