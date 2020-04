EX-PRESIDIÁRIO É ATINGIDO POR VÁRIOS TIROS NO MARCOS FREIRE, EM SOCORRO

13/04/20 - 14:08:57

Um ex-presidiário foi localizado por policiais do 5º BPM com várias perfurações de tiros pelo corpo.

As informações são de que os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de uma tentativa de homicídio na rua Canaã, localizada no conjunto Marcos Freire e na localidade, encontraram um cidadão no chão atingido por diversos tiros pelo seu corpo.

No levantamento feito pelos policiais, foi constatado que o homem é usuário de droga, ex-presidiário e cumpriu pena por roubo e usava tornozeleira eletrônica.

As informações passadas por populares são de que os autores da tentativa de homicídio estavam em um veículo Corsa de cor prata.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM