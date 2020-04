FÁBIO HENRIQUE SE POSICIONA CONTRA HIBERNAÇÕES DO TECARMO E PLATAFORMAS

13/04/20 - 15:26:48

Na sessão on-line da Câmara Federal, na tarde dessa segunda (13), o deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) se posicionou mais uma vez contra a redução das atividades da Petrobras em Sergipe. A empresa Petróleo do Brasil S.A. determinou a hibernação da unidade de processamento de gás do Tecarmo e a desativação das plataformas marítimas de águas rasas.

“O estado de Sergipe perderá muito economicamente. O Tecarmo parou de funcionar e ninguém sabe para onde irão os trabalhadores da empresa, porque os terceirizados foram demitidos. Já as plataformas foram praticamente desativadas e se tornarão sucatas no mar. Sofremos mais um golpe duro, resultante dessa política neoliberal de desvalorização do serviço público”, explanou o deputado sergipano.

Fábio Henrique destacou que Sergipe tem uma gigantesca reserva de gás natural em águas profundas, que devem transformar o Estado em um dos maiores produtores de gás do mundo. “Precisamos unir a classe política do Estado, independente de partido, para conseguir que o Governo Federal determine a retomada da Petrobrás imediatamente. Nós não estamos pedindo favor à Petrobras, porque somos o sexto maior produtor de petróleo no Brasil e temos uma enorme reserva de gás”, detalhou.

O deputado pedetista lembrou também que no ano passado a Petrobras fechou a base operacional localizada na Rua do Acre, no Siqueira Campos, em Aracaju. “Não podemos deixar a Petrobras pensar somente comercialmente, em fechar para vender, sem se preocupar com os trabalhadores e com os impactos para economia de Sergipe”, afirmou.

Por Henrique Matos