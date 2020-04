GOVERNO DE SERGIPE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA POR 180 DIAS

13/04/20 - 13:15:07

O governo do Estado de Sergipe informou nesta segunda-feira (13) que decretou estado de calamidade pública, em todo território sergipano, por um período de 180 dias em virtude da pandemia do coronavírus.

A decisão foi tomada em atendimento a um pedido da Defesa Civil para deixá-la apta a fazer convênios, receber recursos e utilizá-los em casos de emergência.

Esse decreto não altera as medidas restritivas do decreto anterior, entre elas o do isolamento social, que são válidas até o dia 17 de abril.

No interior

Dos 75 municípios de Sergipe, apenas os municípios de Cumbe, Feira Nova, Pirambé, Rosário do Catete e Siriri ainda não enviaram para a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) pedido de reconhecimento de calamidade pública diante do enfrentamento à Pandemia por COVID_19, o novo Coronavírus.