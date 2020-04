Luciano Pimentel solicita suspensão da cobrança de empréstimos aos aposentados

13/04/20 - 11:16:01

Com o objetivo de amenizar os efeitos da crise gerada pela propagação do novo coronavírus, o deputado estadual Luciano Pimentel protocolou uma indicação solicitando que o Banco do Estado (Banese) suspenda, por três meses, a cobrança de empréstimos consignados realizados por aposentados.

“Essa é uma ação emergencial. Uma medida que já foi adotada por instituições financeiras de abrangência nacional, a exemplo do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, para ajudar a população durante a pandemia de Covid-19”, destaca Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, o avanço do novo coronavírus impôs uma situação de isolamento social que traz preocupações também no ponto de vista econômico. Para ele, o cenário exigem de todos uma busca por alternativas que possam desonerar a população e garantir o fôlego financeiro que as pessoas precisam para enfrentar essa realidade.

“É importante frisar que esses valores serão pagos posteriormente, da forma que o Banese entender como melhor para instituição. Mas nesse momento, diante de uma crise global, não podemos onerar os aposentados, uma classe sabidamente vulnerável”, considera.

A indicação será encaminhada para o Governador do Estado, Belivaldo Chagas, e para o presidente do Banese, Fernando Mota.

Assessoria Parlamentar