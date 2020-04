MORRE CANTOR MORAES MOREIRA, AOS 72 ANOS, NO RIO DE JANEIRO

13/04/20 - 12:26:51

Morreu na manhã desta segunda-feira (13) o cantor e compositor baiano Moraes Moreira. O artista faleceu dentro de casa no Rio de Janeiro, onde mora há muitos anos. No Instagram do cantor, vários amigos já lamentaram a morte do dele.

Moraes nasceu no dia 08 de julho de 1947 e marcou durante décadas a música brasileira. Teve grande destaque no lendário grupo Novos Baianos, ao lado de Baby do Brasil, Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. Ainda não se sabe a causa da morte do artista, mas informações preliminares dão conta de que ele morreu dormindo.

Moraes Moreira sua carreira começou tocando sanfona de doze baixos em festas de São João e outros eventos de Ituaçu. Na adolescência aprendeu a tocar violão, enquanto fazia curso de ciências em Caculé, na região sudoeste da Bahia.

Mudou-se para Salvador, em seguida, onde conheceu Tom Zé, e também entrou em contato com o rock n’ roll. Mais tarde, ao conhecer Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, formou o conjunto Novos Baianos, onde ficou de 1969 até 1975.

Em 1975, saiu em carreira solo. No total, ele já lançou mais de 60 discos entre a carreira solo, Novos Baianos, Trio Elétrico Dodô e Osmar, além da parceria com o guitarrista Pepeu Gomes.