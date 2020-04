Policiais do 5º BPM agem rápido e recuperam moto roubada em Socorro

13/04/20 - 14:37:11

Policiais militares lotados no 5º BPM, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, agiram rápido e conseguiram recuperar mais uma motocicleta roubada.

A equipe do Gavião Extra localizou na rua 78 do Conjunto Santa Cecília a moto que estava com restrições de roubo e furto. Já os elementos conseguiram fugir.

A moto foi encaminhada para a delegacia para posteriormente ser devolvida ao propristário.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM