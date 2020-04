Prefeitura divulga cronograma semanal das ações de combate à dengue na capital

13/04/20 - 10:00:57

Seguindo o Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), divulga, nesta segunda-feira, 13, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti que serão desenvolvidas ao longo desta semana. A mobilização tem como meta combater o vetor e evitar epidemias e óbitos em decorrência de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

A aplicação do fumacê costal, nesta segunda, será realizada no bairro São Conrado. Na terça e quarta-feira, dias 14 e 15, os agentes de combate às endemias estarão no bairro Siqueira Campos. Já na quinta-feira, dia 16, no bairro Luzia.

De acordo com o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana, a ação do fumacê é realizada por duplas de agentes, que atuam entre quatro e sete quarteirões, sempre no horário entre as 17h e 19h, horário em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito.

“Já as visitas noturnas que reforçam o trabalho educativo do agente de endemias desta semana foram canceladas, devido à prevenção do coronavírus”, ressalta Jeferson.

Mutirão

No próximo sábado, dia 18, será realizado mais um mutirão de ações no bairro Suissa. Os trabalhos serão iniciados a partir das 8h, na UBS Amélia Leite, localizada na rua Tenente Wendel Quaranta, 1863, bairro Suissa.

AAN