TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO INICIA SESSÕES VIRTUAIS NESTA TERÇA-FEIRA

13/04/20 - 16:57:47

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) dará início nesta terça-feira, 14, à realização das suas sessões no ambiente virtual. A novidade se insere no contexto de medidas adotadas pela instituição para manter o efetivo controle dos gastos públicos nesse período de pandemia do coronavírus.

Sempre com início às 9h, as sessões online seguirão a mesma dinâmica das presenciais: às terças e quartas-feiras, sessões da Primeira Câmara e da Segunda Câmara, respectivamente. Já na quinta-feira, ocorre a sessão plenária.

Todas as sessões serão transmitidas em tempo real pelo canal do Tribunal de Contas no YouTube.

“Tão logo teve início esse período de isolamento social, adotamos uma dinâmica de teletrabalho que assegurou a continuidade das ações fiscalizatórias; com as sessões virtuais, isso se complementa e permite que o TCE exerça na íntegra as suas funções”, destaca o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

No decorrer da última semana, a Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT) da Corte de Contas promoveu testes junto aos conselheiros, inclusive em reunião administrativa por teleconferência.

“Por determinação do conselheiro-presidente, nós buscamos o formato que melhor se adequasse à nossa realidade para que implementássemos as sessões virtuais; vamos dar início, mas sempre buscando acrescentar melhorias”, observa o diretor de Modernização e Tecnologia, Jailton Moura

Composição

A Primeira Câmara, presidida pela conselheira Susana Azevedo, vice presidente do TCE, é integrada ainda pelos conselheiros Carlos Pinna e Angélica Guimarães. Já a Segunda Câmara é presidida pelo conselheiro Carlos Alberto, corregedor-geral do TCE, e composta também pelos conselheiros Ulices Andrade e Flávio Conceição.

Apenas o Pleno, presidido pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, tem participação de todo o colegiado. Em todas as sessões, há também representação do Ministério Público de Contas (MPC).

Por DICOM/TCE