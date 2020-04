AÇÃO CONJUNTA ENTRE A PM E SES DISTRIBUI RESPIRADORES PARA HOSPITAIS SERGIPANOS

14/04/20 - 05:00:04

A ação aconteceu nesta segunda-feira

Durante toda esta segunda-feira, 13, equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Saúde distribuíram respiradores pulmonares em diversos hospitais da capital e interior do estado.

Os respiradores pulmonares, ou ventiladores mecânicos, fundamentais para tratar casos graves do coronavírus, foram transportados do Hospital Regional de Propriá para o Hospital de Cirurgia, em Aracaju, e para as Unidades de Saúde dos municípios de Capela, Nossa Senhora da Glória e Neópolis.

De acordo com o chefe da 4ª Seção do Estado Maior da PMSE, coronel Carlos Rolemberg, a Corporação vem realizando diversas ações de apoio à Secretaria da Saúde no combate à pandemia do coronavírus em Sergipe. Ele lembra que a Policia Militar colaborou com o transporte e a distribuição de mais de dez mil litros de álcool na última quinta-feira, 9, como também, vem apoiando o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) na distribuição de medicamentos para a população mais carente.

Fonte: PM/SE