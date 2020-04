Belivaldo Chagas anuncia Sales Neto para o Turismo e Givaldo Ricardo para Comunicação

14/04/20 - 14:29:05

O governador Belivaldo Chagas (PSD) usou o programa “Papo Reto” apresentado nesta terça-feira (14) para anunciar mudanças no comando de duas secretarias, porém sem demitir ou fazer novas contratações.

Durante o programa o governador anunciou a extinção da Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM), que será transformada em superintendência de comunicação.

Belivaldo explicou que o atual secretário, Sales Neto, continua no governo, porém assume a Secretaria de Turismo, onde já responde interinamente, já que segundo o governador, é visto com a simpatia do trade turístico,

Já para a Superintendência de Comunicação, Belivaldo anunciou o nome de Givaldo Ricardo. “Pensemos no amanhã. A Superintendência de Comunicação terá condições para atuar na área. Adianto que o Superintendente será Givaldo Ricardo, que já atua na Secom , e foi meu assessor de comunicação na Secretaria de Educação”, disse o governador no grupo “Política sem Frescura”.

O governador aproveitou para anunciar outras mudanças que ocorrerão, como cortes no número de veículos locados, de cargos em comissão e gratificações.

As medidas, segundo Belivaldo, serão publicadas em forma de decreto no Diário Oficial desta quarta-feira (15).