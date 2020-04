CORONAVÍRUS: PMA CONTINUA ARRECADANDO DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

14/04/20 - 05:07:11

A Prefeitura de Aracaju já pôs em prática uma série de ações para minimizar os danos causados pelo novo coronavírus a cidadãos de baixa renda e população em situação de rua, públicos que sofrem o maior impacto da pandemia devido às consequências da crise e da própria condição de vulnerabilidade.

Umas dessas medidas é a entrega de doação de kits da alimentação escolar para famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, desenvolvida pela secretaria Municipal da Educação (Semed). A outra ação é a campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene e limpeza e doação de valores em dinheiro, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Assistência Social, que continua aberta.

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, as ações fazem parte do Plano de Contingenciamento Social da Prefeitura de Aracaju. Além da campanha de arrecadação, está assegurada a oferta dos serviços da política de assistência social do Município, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro Especializado Para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

“Antes da pandemia, nossos Cras já realizam a distribuição de cestas básicas mensalmente para famílias em situação de vulnerabilidade nutricional, através do trabalho de assistentes sociais e psicólogos que identificam a necessidade de cada usuário. Contamos também com o Centro POP, onde são assegurados os atendimentos para aquelas pessoas que optaram não fazer o isolamento social em um dos nossos abrigos temporários. Lá, eles podem guardar seus utensílios, tomar banho, lavar roupas, ter acesso à alimentação, como café da manhã e tickets refeição para almoço e janta no restaurante popular, além de atendimentos técnicos como inserção no Cadastro Único, ferramenta que dá acesso a programas sociais do governo federal, além de encaminhamentos para emissão da carteira de identidade, dentre outros serviços”, explicou.

A secretária ainda explica que as demandas aumentaram significativamente com a chegada do novo vírus. “No momento atual, as demandas triplicaram devido às consequências da covid-19. A secretaria vem cumprindo com o seu papel, aumentando a compra de cestas básicas e materiais de higiene e limpeza para fazer a distribuição às famílias de baixa renda e à população de rua. Paralelo a isso, fomos procurados por algumas pessoas e organizações que tiveram interesse em nos ajudar. Daí surgiu a ideia de também estar trazendo a sociedade para se somar conosco, por isso, colocamos um número à disposição para aqueles que tiverem interesse, entrar em contato e fazer suas doações. O governo municipal junto à sociedade conseguirá fazer uma melhor distribuição dos insumos para atingir todos os públicos”, completou.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, material de higiene e limpeza, valores em dinheiro, ou qualquer outro tipo de insumo. Para fazer sua contribuição, basta ligar para o número (79) 4009-7862.

O atendimento é realizado das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para evitar a saída de casa, o número também serve para alinhar as entregas de doações das pessoas que desejam realizar o ato, mas seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, principalmente no que se refere ao isolamento social.

As doações também podem ser entregues no prédio da Estação Cidadania, situado na rua Pacatuba, 64, Centro, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Para contribuições em dinheiro, o Comitê de Combate à Pobreza, da Assistência Social de Aracaju, disponibilizou a seguinte conta para o depósito: Banco do Brasil; agência: 3611-0; conta: 6704-0; CNPJ: 13.128.780/0045-12.