Correios vão disponibilizar máscaras de proteção para empregados

14/04/20 - 13:07:06

Em atenção à saúde de seus empregados, clientes e fornecedores, os Correios decidiram ampliar as medidas de segurança adotadas em relação à COVID-19. Complementando os protocolos operacionais e profiláticos já disseminados, todos eles baseados nas orientações do Ministério da Saúde, a empresa adquiriu, no último dia 9, dois lotes de máscaras de proteção para fornecer, inicialmente, aos empregados da área operacional.

Cientes da dificuldade de aquisição desses e outros materiais de proteção, os Correios empreenderam uma grande pesquisa, que contou com mais de 150 fornecedores, a fim de garantir a rápida aquisição dos produtos. O primeiro lote, que chega em 17/4, será distribuído prioritariamente aos carteiros e operadores de triagem e transbordo. Em um segundo momento, os equipamentos serão disponibilizados para o restante do efetivo.

A medida se soma às demais já adotadas no início da pandemia, tais como a redução de jornada das áreas administrativas e disponibilização de álcool em gel nas agências e áreas comuns de seus prédios administrativos.

Em Sergipe, além do álcool em gel – já disponível em todas as agências, prédios administrativos e unidades operacionais -, a empresa comprou luvas descartáveis e máscaras de tecido, para serem utilizadas por todos os carteiros e atendentes em atividade no Estado. As luvas já foram distribuídas e as máscaras serão encaminhadas aos empregados, até o final desta semana.

Seguindo as determinações do Decreto nº 10.282/2020 da Presidência da República, que define os serviços postais como essenciais, os Correios têm adotado medidas para viabilizar, com segurança, a continuidade de suas atividades.

Assessoria de Imprensa