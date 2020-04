Durante live Cabo Amintas entrevista sargento Guadalupe que sobreviveu ao coronavírus

14/04/20 - 11:33:32

O vereador Cabo Amintas (PSL) realizou mais uma edição da live, o programa “Nas Ruas” em isolamento social.

Amintas conversou com os seguidores através da rede Instagram e, dividindo a tela, entrevistou o colega da Polícia Militar, sargento Arionalvo Guadalupe, que recentemente saiu do Hospital Primavera, curado da covid-19.

Já em casa e seguindo as recomendações médicas, o sargento que foi infectado pelo novo coronavírus relatou para Amintas todo o ocorrido desde o dia em que descobriu ser mais uma vítima da pandemia.

“Meu genro e minha cunhada me levaram para o Hospital Cirurgia, lá a médica que me atendeu fez alguns exames e suspeitou que eu estivesse com a covid-19, imediatamente me colocou em isolamento. No dia seguinte fiz o exame que coloca uma espécie de cotonete mais comprido no nariz, é um exame muito dolorido, horrível de fazer e deu positivo. Fui transferido para o Hospital Primavera onde meu quadro piorou e me colocaram na UTI por 2 dias. Nesse momento eu soube o quanto devo valorizar as pessoas que estão ao meu lado, clamei por Deus e pedi que Ele restaurasse a minha saúde. Hoje só tenho a agradecer a Deus, aos amigos e aos funcionários do Hospital Primavera que são profissionais maravilhosos e, além disso, me trataram como alguém da própria família. Isso foi fundamental para a minha recuperação”, disse emocionado Guadalupe.

Continuando, Amintas disse que visitou o Batalhão em que o sargento prestou serviço dias antes de ser diagnosticado, onde todos estavam preocupados com a sua saúde. Questionou o que a Secretaria da Saúde fez a respeito da família do sargento, que também poderia estar infectada. O militar respondeu “a Secretaria Municipal da Saúde entrou em contato com minha esposa e procurou saber o quadro clínico dela e de toda a família. Como eles não apresentaram os sintomas foram acompanhados só por telefone. Eles ligam todos os dias, mas não fizeram testes em nenhum deles”, afirmou.

Em seguida, Amintas conversou, também por vídeo chamada, com o jornalista, radialista e apresentador Evenilson Santana. Falaram sobre as consequências dessa pandemia para a saúde, a vida social e financeira das pessoas e das instituições menos favorecidas.

O jornalista lembrou da importância de todos reprogramaram suas vidas a partir de agora, repensarem as formas de trabalho e se reinventar de maneira que as economias individuais não sejam tão afetadas no futuro se houver qualquer problema dessa dimensão. Ele entende que a situação não está fácil para várias pessoas, citou exemplos de médicos, profissionais da imprensa, comerciantes, instituições como as igrejas e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

“É uma situação atípica, com tudo novo para todas as áreas. Já tivemos outras pandemias, mas não nessa dimensão. Com meus trabalhos percebo que todas as pessoas precisam se reinventar. Até a Câmara de Vereadores pode voltar a funcionar de forma on line, pôr que não? Na igreja que frequento estamos reinventando, fizemos uma transmissão ao vivo da missa com o padre Anderson Gomes, da Paróquia São Pedro Pescador. Sabemos das dificuldades nos diversos setores, até o padre fez um apelo porque a igreja sobrevive das doações dos fiéis que agora não podem frequentar. Por isso, quem puder sair de casa e passar na secretaria da paróquia que frequenta para ajudar com qualquer quantia ou fazer uma transferência, já faz a diferença”, incentivou Evenilson.

Também fez um apelo em nome da Apae Aracaju, na condição de Coordenador de Comunicação da entidade, onde afirmou que apesar da instituição receber uma verba federal, o valor de R$ 140 mil passa por muitos setores burocráticos antes de chegar à instituição, o que resulta em salários de funcionários atrasados em pelo menos 5 meses. Mesmo nessas condições, os colaboradores continuam trabalhando, seja na modalidade de home office [em casa] ou na equipe de retaguarda que foi orientada pela própria Prefeitura de Aracaju a se manter de prontidão diariamente na sede da entidade, sob pena da Apae perder o Convênio junto ao Ministério da Saúde, gerido pelo município, mesmo sabendo que as pessoas com deficiências intelectual e física, fazem parte do grupo de risco para a COVID-19. O comunicador informou ainda que por causa das dificuldades financeiras, a equipe de telemarketing também retornou às atividades e disponibolizou números de telefones (79) 3205-4600 e 3215-5959, além do site da instituição para quem puder ajudar [www.apaearacaju.org.br]

Para concluir a live, Amintas reafirmou a importância de manter o isolamento social também agradeceu aos participantes que interagiram. “Cuidem-se! Vamos aguentar o isolamento, só mais um pouco e depois vamos poder nos abraçar. Estou aqui cuidando dos meus pais e da minha família, retribuindo tudo que fizeram por mim”, finalizou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas