E-commerce movimenta economia durante isolamento social

14/04/20 - 09:23:56

Ferramenta viabiliza a criação de lojas para vendas pela internet

Suzy Guimarães

Com o isolamento social, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, a tecnologia tem transformando a forma de fazer compras. As lojas virtuais, ou e-commerce, que antes não inspiravam confiança na população, hoje, se tornaram o principal meio de venda de diversos produtos. Com esse crescimento, muitos empreendedores estão investindo ainda mais no segmento para continuar gerando lucros durante a quarentena.

O coordenador do curso de Administração da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Demerson Tavares, explica que é importante saber criar ou administrar um e-commerce. “Nesse momento, o comércio virtual é fundamental para os profissionais e empreendedores, viabilizando o crescimento profissional. As pessoas precisam entender que, nesse momento, esse é o caminho para movimentar a economia”, observa Demerson.

O professor explica também que o e-commerce já integra o mundo universitário. Os alunos de diversos cursos já começam a absorver a ferramenta. “Buscamos ensinar a importância das novas tecnologias, que favorecem a conquista do mercado. Todo aluno é um futuro profissional e, para que seja bem-sucedido no mercado, é preciso que interaja com as novas tendências”, observa o professor.

Demerson ressalta que, mesmo em momentos comuns, sem pandemia, o e-commerce já provou que favorece a economia e impulsiona o mercado. “Além disso, com a ferramenta, é possível adquirir um número bem maior de clientes através da internet. O empresário tem a oportunidade de gerir sua loja tanto financeiramente, como socialmente”, conclui o especialista.