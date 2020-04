Edvaldo diz que precisa manter isolamento e criar leitos

14/04/20 - 15:08:59

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou nesta terça-feira, 14, em coletiva com a imprensa, o retorno das feiras livres em Aracaju, a partir do próximo dia 18. De acordo com ele, 50% das feiras voltarão a funcionar e em tamanho reduzido, com a comercialização somente de gêneros alimentícios. A definição ocorreu em nova reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), na qual foram avaliados os impactos das medidas restritivas, adotadas pela Prefeitura, para conter a propagação do coronavírus na cidade. O gestor também destacou a importância do isolamento social e os impactos positivos da medida para a estabilidade de casos em Aracaju, além de reconhecer que há subnotificação de casos da covid-19 na cidade, situação vivida em todo o país.

Das 32 feiras existentes na capital, 16 voltarão ao funcionamento. “As feiras serão retomadas a partir do dia 18 de abril. Nesta quarta-feira, a Emsurb divulgará quais são as feiras que retornarão e o modelo já readequado, mas adianto que vamos manter apenas 50% da capacidade. Adotaremos todas as medidas para que os espaços ofereçam segurança a todos, com controle de pessoas, higienização e distanciamento. A nossa intenção é que elas funcionem da mesma forma que as feiras de pescados. Foi uma experiência muito positiva que tivemos e que nos mostrou que era possível retomar as feiras livres com controle e segurança”, explicou o prefeito.

Em entrevista à imprensa e através das transmissões ao vivo nas redes sociais, Edvaldo também falou sobre a situação da covid-19 em Aracaju. Ele reconheceu que existe uma subnotificação de casos. Mas informou que a gestão elaborou um novo Boletim Epidemiológico, que permite, através da utilização de sistemas tecnológicos, traçar um quadro de mapeamento do vírus. “Adotamos medidas capazes de nos dar toda a estatística das pessoas que têm coronavírus, assim como também os casos suspeitos, além das pessoas que estiveram em nossas unidades de saúde e apresentaram sintomas de síndromes gripais, chegando a mais de 2 mil pessoas. Com esse levantamento, hoje sabemos quais as localidades da cidade fazem parte desse mapeamento e isso é muito importante para nossa atuação”, afirmou.

Edvaldo destacou ainda os impactos positivos do isolamento social em Aracaju e reforçou a importância de mantê-lo nos próximos dias. “Se hoje Aracaju possui 36 casos confirmados é porque adotamos antecipadamente as medidas de distanciamento social. As pessoas tem a impressão de que a situação está controlada em nossa capital, e de que já podemos voltar à rotina, mas não é assim. Fizemos estudos constantes e se hoje adotássemos medidas para liberação total do isolamento, em 30 dias precisaríamos de 1.200 leitos de retaguarda e aproximadamente 300 de UTI, uma estrutura que a Prefeitura e o Governo não teriam. Por isso é importante manter o distanciamento, no momento, enquanto buscamos soluções, nos preparamos. Com isso, poderemos encontrar alternativas para liberar, na medida, quando for preciso”, reforçou.

10 mil testes

O prefeito também anunciou a chegada de um quantitativo significativo de testes na próxima semana para a realização de testagem em massa, dando um panorama mais realista da doença em Aracaju. “Vamos aumentar a testagem e ter um panorama ainda melhor. Entendemos que hoje temos subnotificação porque temos mais de duas mil pessoas que apresentaram sintomas de síndromes gripais, e isso abre a possibilidade para que mais pessoas em Aracaju tenham coronavírus.. Não é uma precisão, mas há a possibilidade, por isso precisamos que cheguem os testes para construirmos um mapa epidemiológico mais exato. Com esses dados teremos novos caminhos a seguir”

Hospital de campanha

Edvaldo explicou também sobre o processo para a construção de um hospital de campanha na capital, aumentando o número de leitos de retaguarda. “Será um hospital para 250 leitos, somente para coronavírus. Também estamos preparando unidades de saúde, e outras estruturas para receber e tratar as pessoas. É por isso que o isolamento se faz necessário, porque ele nos dá tempo para preparar um sistema capaz de atender a população. Os aracajuanos precisam entender que estamos todos preocupados. Ninguém queria o isolamento, nenhum governador, prefeito, gostaria de adotar medidas restritivas, mas é necessário e temos visto isso no mundo inteiro, porque ajuda a achatar a curva. Nenhuma sistema de saúde é capaz de dar vazão se muitas pessoas se contaminam, se há o pico de contaminação”, frisou.

Novo decreto

Sobre a reavaliação das medidas estabelecidas no decreto municipal, com validade até o dia 17 de abril, Edvaldo afirmou que novas determinações estão sendo avaliadas. “Estamos estudando e no dia 16 emitiremos um novo comunicado. Acreditamos que o isolamento ainda é importante, mas precisamos analisar os setores para que as melhores decisões sejam adotadas. Acredito que saúde e economia andam juntas, mas é preciso colocar a vida como prioridade. No caso das escolas municipais, por exemplo, acreditamos que aulas não serão retomadas antes do final do mês. Mas estamos discutindo que decisão tomaremos”, declarou.

Foto Ana Licia Menezes