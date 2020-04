‘Encontro com Fátima Bernardes’ volta à programação da Globo com participações de Ana Maria Braga. Após quarentena por causa do novo coronavírus, atração volta à TV

Após um mês de quarentena, o Encontro com Fátima Bernardes volta à programação na próxima segunda-feira, dia 20. Com as novas rotinas já se organizando nas casas dos brasileiros, a Globo adapta sua programação novamente para trazer mais diversão para as manhãs do público, sem abrir mão da prestação de serviço do jornalismo. O programa Combate ao Coronavírus entra no ar às 9h50 com o mesmo formato e a proposta de levar informação sobre a pandemia. Às 10h45, Fátima Bernardes comanda o Encontro para falar sobre as novas dinâmicas e comportamentos, as mudanças nas relações, as curiosidades e o que mudou após o início da pandemia no Brasil.