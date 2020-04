GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS ANUNCIA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

14/04/20 - 12:58:27

Durante o programa “Papo Reto” que o governador Belivaldo Chagas faz semanalmente, foi anunciado na edição desta terça-feira, 14, a extinção da Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM, que será transformada em superintendência de comunicação.

O atual secretário da pasta será efetivado no Turismo, segundo o governador, com a simpatia do trade turístico, com quem Sales vinha tratando de algumas ações para o setor, até quando sofreu o impacto imediato diante da pandemia do Covid-19.

Junto com esse anúncio, Belivaldo também disse que outros cortes serão feitos na administração estadual, como a redução de veículos locados, cargos, e gratificações. As medidas estarão publicadas num decreto, o que segundo o executivo estadual, deverá constar no Diário Oficial entre amanhã ou depois.

Fonte Coluna Sintonia

Por Ferreira Filho