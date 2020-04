Hapvida redireciona investimentos e qualifica rede para suprir demanda gerada por coronavírus

14/04/20 - 15:18:25

R$ 40 milhões já foram investidos até o momento, com o objetivo de adquirir materiais e novos equipamentos

Diante do crescimento do número de casos da Covid-19 no Brasil, o Hapvida tem adotado medidas para expandir e qualificar sua rede de atendimento.

Somente nas últimas semanas, R$ 40 milhões foram investidos na preparação da empresa para este novo cenário.

Responsável por assegurar o acesso à saúde para mais de 6 milhões de clientes em todo o país, a companhia vem redirecionando prioridades para garantir o nível de serviço de suas operações. Do ponto de vista de infraestrutura, a companhia está se preparando para adicionar, caso seja necessário, até 1.500 leitos, sendo 200 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – um aumento de mais de 50% na quantidade total de leitos em seus 39 hospitais.

A qualificação do atendimento também será reforçada por meio da aquisição de 260 respiradores e diversos equipamentos, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados à segurança dos profissionais de saúde – entre eles, um dispositivo para entubação simples, que protege médicos e pacientes durante procedimentos. Para acelerar e aumentar a capacidade de distribuição destes itens por sua rede em todo o Brasil, o Hapvida fretou uma aeronave, já que vias terrestres, por vezes, não atendem a necessidade e a urgência da demanda.

A atenção aos colaboradores durante a crise do coronavírus também tem sido uma das frentes de trabalho. Ainda nesse contexto, abriu mais de 500 vagas temporárias, além de profissionais médicos para postos de trabalho fixos.

Resiliência e solidez para enfrentar sensibilidades

De acordo com Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida, a companhia tem boas condições para atender demandas de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Do total de 2.635 leitos, 555 são leitos de UTI.

“Temos o histórico de sempre crescer em momentos sensíveis, geralmente adicionando contratos e clientes em momentos onde o mercado perde vidas seguradas. Por sermos verticalizados e possuirmos rede própria, conseguimos ter uma gestão de custo assertiva, nos blindando da volatilidade na oferta de leitos país afora, como pode ocorrer com outros players”, explica ele, completando que o Hapvida tem maior controle sobre a estabilidade da operação, diferentemente de operadoras que atuam com base em rede credenciada e podem estar sujeitas à falta de disponibilidade de leitos em hospitais.

O executivo ainda reforça que a empresa oferece um preço atrativo, o que pode ser uma vantagem concorrencial num momento em que a procura por planos de saúde pode aumentar. “Pessoas e empresas que já têm planos de saúde dificilmente irão cortar esse item de suas despesas. Aquelas que irão rever seus fornecedores poderão encontrar em nós este diferencial”.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 179 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.