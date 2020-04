INDÚSTRIAS EM SERGIPE TERÃO FLEXIBILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE GÁS NATURAL

14/04/20 - 07:17:10

Ação é válida no período da pandemia da COVID-19

A Sergipe Gás S.A. (Sergas), seguindo orientação do governo do Estado, para reduzir os impactos econômicos da pandemia no segmento industrial consumidor de gás natural em Sergipe, adotou medidas para flexibilizar o pagamento no fornecimento do insumo para as empresas. A medida é válida durante os meses de abril, maio e junho e beneficia as indústrias que tem consumo superior a 500m³/dia.

A flexibilização do pagamento de faturas será concedido para clientes adimplentes. A decisão foi tomada após reunião da diretoria executiva da Sergas, realizada na última quarta-feira (08), e visa a manutenção das indústrias do estado, que juntas são responsáveis pelo volume de cerca de 4,3 milhões m3 (quatro milhões e trezentos mil de metros cúbicos) de gás natural por mês comercializado pela distribuidora.

O presidente da Sergas, Valmor Barbosa, afirma que manter a distribuição do gás natural no estado e negociar com os clientes das indústrias melhores condições de pagamento é um desafio muito grande. “Estamos trabalhando incansavelmente e como a companhia é classificada como de serviço essencial, cumprimos as determinações preventivas para a COVID-19 embasados no decreto governamental”, observa.

Valmor destaca ainda que, durante o mês de março, a Sergas associada a outras distribuidoras do Nordeste, abriu um diálogo propositivo com a Petrobras para o devido reconhecimento do evento de Caso Fortuito ou Força Maior da pandemia provocada pela COVID-19. Depois de análise foram anunciadas algumas flexibilizações no contrato de fornecimento.

“A Petrobras não irá cobrar a Sergas e outras distribuidoras do Nordeste as penalidades pelo não uso do gás contratado.Vale frisar que a Sergipe Gás S.A. segue com o mesmo propósito: continuar prestando o serviço essencial com eficiência e segurança, ao passo que adota todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde para preservar a segurança e a saúde de seus colaboradores, clientes e da população, no esforço coletivo para o enfrentamento da COVID-19”, finaliza Valmor Barbosa.

Informações e foto ASN