Laércio: pandemia pode gerar 5 mil desempregos em Sergipe

14/04/20 - 10:37:29

O deputado federal e presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio), Laércio Oliveira, demonstrou a sua preocupação com a grave crise financeira que pode acontecer nos próximos meses por conta da Pandemia de Coronavírus, podendo gerar cinco mil desempregos no estado de Sergipe.

Durante entrevista ao programa Jornal da Fan, na manhã desta terça-feira (14) Laércio Oliveira afirmou que tem feito apelo aos empresários para que não demitam trabalhadores. “Por mais que se esforcem, eu sei que diante da angústia de não ter perspectiva de futuro, muitos acabam não tendo outra saída a não ser demitir. Por enquanto, o esforço é para resistir”, disso o deputado.

Ainda sobre possíveis demissões e reduções de salários, Laércio disse que “contamos com o apoio do Governo Federal, que deve entrar com contrapartidas, para que a redução de salário só seja feita em último caso”.

Laércio concluiu afirmando que “é necessário que sejam revistos os protocolos adotados até agora, para que o comércio possa ser reaberto gradualmente cumprindo rigorosamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, só assim conseguiremos minimizar os efeitos desses dias difíceis que estamos enfrentando”, disse Laércio Oliveira.

Com informações do Jornal da Fan